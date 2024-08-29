Адвокат Павла Дурова счёл абсурдными обвинения в адрес миллиардера
Обвинения парижской прокуратуры в адрес основателя Telegram Павла Дурова сродни абсурду. Соответствующее заявление в интервью местной прессе по завершении первого судебного заседания сделал адвокат российского бизнесмена Давид-Оливье Камински.
«Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечён в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями», — цитирует юриста агентство AFP.
Суд Парижа вынес решение после завершения сроков ареста Павла Дурова. Прокуратура обвинила россиянина в шести правонарушениях, пригрозив многолетним сроком. Миллиардер отпущен на свободу под судебным надзором, ему запрещено покидать Францию. Кроме того два раза в неделю основателю Telegram нужно будет отмечаться в полиции.
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