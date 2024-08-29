В очках и с улыбкой: Дуров вышел на свободу в Париже после суда
SHOT показал видео освобождения Павла Дурова после суда в Париже
Основатель Telegram Павел Дуров вышел на свободу после четырёх суток ареста в Париже. Ранее суд постановил взять бизнесмена под надзор и выпустить под залог.
Миллиардер появился в тёмных очках и с улыбкой. Он пообщался с охранником перед выходом и быстро прошёл в тонированный автомобиль. На вопросы журналистов Дуров отвечать не стал.
Дуров вышел на свободу в Париже после суда. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, Павла Дурова задержали по прилёте в Париж 24 августа. Его держали под стражей максимально возможный срок — 96 часов. Суд обвинил его в шести из 12 преступлений. По одному из них бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы.
Кадр видео Telegram / SHOT