В очках и с улыбкой: Дуров вышел на свободу в Париже после суда

Основатель Telegram Павел Дуров вышел на свободу после четырёх суток ареста в Париже. Ранее суд постановил взять бизнесмена под надзор и выпустить под залог.

Миллиардер появился в тёмных очках и с улыбкой. Он пообщался с охранником перед выходом и быстро прошёл в тонированный автомобиль. На вопросы журналистов Дуров отвечать не стал.

Дуров вышел на свободу в Париже после суда. Видео © Telegram / SHOT