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28 августа, 21:03

В очках и с улыбкой: Дуров вышел на свободу в Париже после суда

SHOT показал видео освобождения Павла Дурова после суда в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров вышел на свободу после четырёх суток ареста в Париже. Ранее суд постановил взять бизнесмена под надзор и выпустить под залог.

Миллиардер появился в тёмных очках и с улыбкой. Он пообщался с охранником перед выходом и быстро прошёл в тонированный автомобиль. На вопросы журналистов Дуров отвечать не стал.

Дуров вышел на свободу в Париже после суда. Видео © Telegram / SHOT

Суд Франции обвинил Дурова в шести преступлениях, ему грозит до 10 лет тюрьмы
Суд Франции обвинил Дурова в шести преступлениях, ему грозит до 10 лет тюрьмы

Напомним, Павла Дурова задержали по прилёте в Париж 24 августа. Его держали под стражей максимально возможный срок — 96 часов. Суд обвинил его в шести из 12 преступлений. По одному из них бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы.

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Кадр видео Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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