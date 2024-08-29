Сбежать может, но какой ценой? Добровинский объяснил, что будет происходить дальше по делу Павла Дурова
Добровинский: Процедура следствия по делу Павла Дурова может занять до двух лет
Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Вся процедура следствия по делу бизнесмена Павла Дурова может занять до двух лет, поскольку адвокаты будут пытаться опротестовать каждый шаг следователя. Так считает звёздный адвокат Александр Добровинский. В беседе с Life.ru он объяснил, сможет ли сооснователь Telegram бежать из Франции, а главное — куда.
Рассказываю, что будет дальше: в скором времени (если это уже не произошло) будет назначен следователь (juge d’instruction), который создаст «бригаду» для расследования данного дела. Дуров, как подозреваемый, представит своих адвокатов. Он может жить в любом месте на территории Франции, однако раз в несколько дней должен будет отмечаться личным приходом в полицию. Если он переедет из Парижа, скажем, на Лазурный берег, ему придётся отмечаться там.
Также адвокат дал ответы на вопросы относительно будущего Дурова.
– Может ли Дуров работать во время следствия?
– Да, может.
– Может ли Дуров сбежать из Франции?
– Да, может. Вопрос — куда? Не знаю относительно ОАЭ, выдают ли они своих граждан или нет, но думаю, что ситуация будет очень для Дурова опасной. Захотят ли ОАЭ портить отношения с Францией или под давлением США выдадут его обратно? Тогда точно тюрьма и срок. По крайне мере за побег.
– Может ли Дуров отказаться от гражданства Франции?
– Теоретически да, только зачем? В его ситуации это будет только хуже. На суде прокурор республики (procureur de la république) скажет, что подсудимый ещё и пренебрег гражданством страны.
Он также добавил, что единственная страна, которая его точно не выдаст, — это Россия.
«Россия не выдаёт своих граждан. Но до неё ещё надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности. А сбежать из Франции довольно легко. Только что потом?» — заключил Добровинский.
Напомним, сооснователь Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Накануне суд в Париже отпустил его из-под стражи, но предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро, находиться под надзором и не покидать Францию. Россиянину вменяют целый ряд преступлений, лишь одно из них грозит ему лишением свободы на срок до десяти лет. Защита считает это абсурдом.