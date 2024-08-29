Сбежать может, но какой ценой? Добровинский объяснил, что будет происходить дальше по делу Павла Дурова

Вся процедура следствия по делу бизнесмена Павла Дурова может занять до двух лет, поскольку адвокаты будут пытаться опротестовать каждый шаг следователя. Так считает звёздный адвокат Александр Добровинский. В беседе с Life.ru он объяснил, сможет ли сооснователь Telegram бежать из Франции, а главное — куда.

Рассказываю, что будет дальше: в скором времени (если это уже не произошло) будет назначен следователь (juge d’instruction), который создаст «бригаду» для расследования данного дела. Дуров, как подозреваемый, представит своих адвокатов. Он может жить в любом месте на территории Франции, однако раз в несколько дней должен будет отмечаться личным приходом в полицию. Если он переедет из Парижа, скажем, на Лазурный берег, ему придётся отмечаться там.

– Может ли Дуров работать во время следствия?

– Да, может.

– Может ли Дуров сбежать из Франции?

– Да, может. Вопрос — куда? Не знаю относительно ОАЭ, выдают ли они своих граждан или нет, но думаю, что ситуация будет очень для Дурова опасной. Захотят ли ОАЭ портить отношения с Францией или под давлением США выдадут его обратно? Тогда точно тюрьма и срок. По крайне мере за побег.

– Может ли Дуров отказаться от гражданства Франции?

– Теоретически да, только зачем? В его ситуации это будет только хуже. На суде прокурор республики (procureur de la république) скажет, что подсудимый ещё и пренебрег гражданством страны.