СМИ «уличили» спутницу Павла Дурова в работе на «Моссад»

Задержание Павла Дурова породило самые разные спекуляции о его окружении и событиях в канун злополучной поездки в Париж. Как пишет британская Daily Mail, сторонники теорий заговоров даже называют его спутницу, стримера Юлию Вавилову агентом израильской разведки «Моссад».

Однако доказательств этому не приводится. Зато обстоятельства задержания и активность Юлии позволяют некоторым предположить, что французские силовики смогли отследить перемещение основателя Telegram через геотеги на её постах в социальных сетях.