СМИ «уличили» спутницу Павла Дурова в работе на «Моссад»
Daily Mail: По одной из версий, спутница Дурова Вавилова работает на «Моссад»
Павел Дуров и Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov / julivavilova
Задержание Павла Дурова породило самые разные спекуляции о его окружении и событиях в канун злополучной поездки в Париж. Как пишет британская Daily Mail, сторонники теорий заговоров даже называют его спутницу, стримера Юлию Вавилову агентом израильской разведки «Моссад».
Однако доказательств этому не приводится. Зато обстоятельства задержания и активность Юлии позволяют некоторым предположить, что французские силовики смогли отследить перемещение основателя Telegram через геотеги на её постах в социальных сетях.
Напомним, суд в Париже постановил отпустить задержанного основателя Telegram Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. Основатель Telegram будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Предпринимателю вменяют целый ряд преступлений, и лишь по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Защита бизнесмена считает это абсурдом.