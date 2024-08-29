Реклама казино и порнография могут привести Telegram к блокировке в Индонезии, заявили власти
Министр Сетиади: Индонезия может заблокировать мессенджер Telegram
Индонезия может заблокировать Telegram, заявил министр коммуникаций и информации республики Бури Ари Сетиади. Его слова приводит Jakarta Globe. По данным издания, ведомство уже вынесло строгие предупреждения мессенджеру и платформе Bigo Live, однако их ответы, по словам чиновника, были «неадекватными».
«Я бы предпочел немедленно закрыть Bigo Live и Telegram, но сначала команда должна провести дополнительные исследования», — приводит Jakarta Globe слова Бури Ари Сетиади.
По словам министра, если власти подтвердят наличие на платформах порнографии или рекламы, то их заблокируют.
Напомним, суд в Париже отпустил ранее задержанного основателя Telegram Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. Бизнесмену запретили покидать Францию, его поместили под надзор. Прокуратура вменяет нашему соотечественнику целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает претензии абсурдными.
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