Реклама казино и порнография могут привести Telegram к блокировке в Индонезии, заявили власти

Индонезия может заблокировать Telegram, заявил министр коммуникаций и информации республики Бури Ари Сетиади. Его слова приводит Jakarta Globe. По данным издания, ведомство уже вынесло строгие предупреждения мессенджеру и платформе Bigo Live, однако их ответы, по словам чиновника, были «неадекватными».