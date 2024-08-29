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29 августа, 07:50

Реклама казино и порнография могут привести Telegram к блокировке в Индонезии, заявили власти

Министр Сетиади: Индонезия может заблокировать мессенджер Telegram

Индонезия может заблокировать Telegram, заявил министр коммуникаций и информации республики Бури Ари Сетиади. Его слова приводит Jakarta Globe. По данным издания, ведомство уже вынесло строгие предупреждения мессенджеру и платформе Bigo Live, однако их ответы, по словам чиновника, были «неадекватными».

«Я бы предпочел немедленно закрыть Bigo Live и Telegram, но сначала команда должна провести дополнительные исследования», — приводит Jakarta Globe слова Бури Ари Сетиади.

По словам министра, если власти подтвердят наличие на платформах порнографии или рекламы, то их заблокируют.

Telegram не стал присоединяться к программам по борьбе с материалами о насилии
Telegram не стал присоединяться к программам по борьбе с материалами о насилии

Напомним, суд в Париже отпустил ранее задержанного основателя Telegram Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. Бизнесмену запретили покидать Францию, его поместили под надзор. Прокуратура вменяет нашему соотечественнику целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает претензии абсурдными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Матвей Константинов
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