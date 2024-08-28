Telegram не стал присоединяться к программам по борьбе с материалами о насилии

Руководство Telegram отказывалось присоединиться к программам по борьбе с распространением в мессенджере материалов о насилии над детьми. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным СМИ, компания отказалась от сотрудничества с Национальным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (National Centre for Missing and Exploited Children, США) и английской неправительственной организацией Internet Watch Foundation.

"Несмотря на попытки активно взаимодействовать с Telegram за последний год, они не являются членами IWF и не пользуются какими-либо нашими сервисами для блокировки и предотвращения распространения изображений сексуального насилия над детьми", — заявил представитель Internet Watch Foundation.

При этом в организации добавили, что в случае соответствующего обращения Telegram удалял материалы о насилии над детьми.