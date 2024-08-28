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28 августа, 13:34

Telegram не стал присоединяться к программам по борьбе с материалами о насилии

Руководство Telegram отказывалось присоединиться к программам по борьбе с распространением в мессенджере материалов о насилии над детьми. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным СМИ, компания отказалась от сотрудничества с Национальным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (National Centre for Missing and Exploited Children, США) и английской неправительственной организацией Internet Watch Foundation.

"Несмотря на попытки активно взаимодействовать с Telegram за последний год, они не являются членами IWF и не пользуются какими-либо нашими сервисами для блокировки и предотвращения распространения изображений сексуального насилия над детьми", — заявил представитель Internet Watch Foundation.

При этом в организации добавили, что в случае соответствующего обращения Telegram удалял материалы о насилии над детьми.

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Напомним, что 24 августа сооснователь Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди обвинений, которые могут быть выдвинуты Дурову, — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Лично он этого не совершал, но делались противоправные действия через Telegram.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
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