Дуров до задержания контактировал со спецслужбами Франции, пишут СМИ
Libération: Дуров на допросе рассказал о встрече с французскими спецслужбами
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже рассказал, что поддерживал контакты с французскими спецслужбами, сообщает газета Libération со ссылкой на источник. В частности, предприниматель признался, что встречался с ними в Дубае.
На той встрече Дуров отказался раскрывать «информацию, составляющую военную тайну». О чём именно идёт речь, собеседник издания не пояснил. Также журналисты выяснили, что Дуров открыл официальный канал связи с Главным управлением внутренней безопасности Франции (DGSI) — горячую линию и специальный электронный адрес, благодаря чему удалось предотвратить несколько терактов.
Газета также утверждает, что после задержания Дуров выразил готовность сотрудничать по делу. Он даже дал оперативникам свой телефон и код доступа к нему. Кроме того, о произошедшем был предупреждён Елисейский дворец, а президент Франции Эмманюэль Макрон на следующий день обсудил ситуацию с лидером ОАЭ шейхом Мухаммед бен Заидом Аль Нахайяном.
Как сообщал Life.ru, Дурова задержали в Париже 24 августа. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Задержание основателя Telegram в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет. Что может ждать Дурова дальше — читайте в материале Life.ru.
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