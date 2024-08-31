Дуров до задержания контактировал со спецслужбами Франции, пишут СМИ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже рассказал, что поддерживал контакты с французскими спецслужбами, сообщает газета Libération со ссылкой на источник. В частности, предприниматель признался, что встречался с ними в Дубае.

На той встрече Дуров отказался раскрывать «информацию, составляющую военную тайну». О чём именно идёт речь, собеседник издания не пояснил. Также журналисты выяснили, что Дуров открыл официальный канал связи с Главным управлением внутренней безопасности Франции (DGSI) — горячую линию и специальный электронный адрес, благодаря чему удалось предотвратить несколько терактов.