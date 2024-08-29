Раскрыта личность человека, с которым Дуров пытался связаться сразу после задержания
BFMTV: После задержания Дуров просил связаться с близким к Макрону миллиардером
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после задержания во Франции в субботу, 24 августа, просил уведомить об этом миллиардера Ксавье Ньеля. Такие данные в четверг, 29 августа, приводит телеканал BFMTV.
Ксавье Ньель. Фото © Wikipedia / Olivier Ezratty
«Павел Дуров попросил в субботу вечером предупредить французского миллиардера Ксавье Ньеля о его задержании. Это был первый звонок, который сделал основатель Telegram, но неизвестно, удалось ли ему пообщаться [с Ньелем] по телефону», — отмечается на его сайте.
Французские СМИ указывают, что после задержания обвиняемый вправе сообщить об этом доверенному лицу. Таковым, предположительно, и стал Ньель.
56-летнего Ксавье Ньеля называют миллиардером, близким к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону. Ему принадлежат телекоммуникационный гигант Iliad, материнская компания Free. Также Ньель является одним из совладельцев газеты Le Monde. Состояние французского магната достигает порядка 10,5 миллиарда долларов.
Напомним, Павла Дурова задержали в Париже 24 августа. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Его задержание спецслужбами в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но взамен предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет. Что может ждать Дурова дальше — читайте в материале Life.ru.
VK / Pavel Durov