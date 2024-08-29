Раскрыта личность человека, с которым Дуров пытался связаться сразу после задержания

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после задержания во Франции в субботу, 24 августа, просил уведомить об этом миллиардера Ксавье Ньеля. Такие данные в четверг, 29 августа, приводит телеканал BFMTV.

Ксавье Ньель. Фото © Wikipedia / Olivier Ezratty

«Павел Дуров попросил в субботу вечером предупредить французского миллиардера Ксавье Ньеля о его задержании. Это был первый звонок, который сделал основатель Telegram, но неизвестно, удалось ли ему пообщаться [с Ньелем] по телефону», — отмечается на его сайте.

Французские СМИ указывают, что после задержания обвиняемый вправе сообщить об этом доверенному лицу. Таковым, предположительно, и стал Ньель.