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29 августа, 16:31

Раскрыта личность человека, с которым Дуров пытался связаться сразу после задержания

BFMTV: После задержания Дуров просил связаться с близким к Макрону миллиардером

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после задержания во Франции в субботу, 24 августа, просил уведомить об этом миллиардера Ксавье Ньеля. Такие данные в четверг, 29 августа, приводит телеканал BFMTV.

Ксавье Ньель. Фото © Wikipedia / Olivier Ezratty

Ксавье Ньель. Фото © Wikipedia / Olivier Ezratty

«Павел Дуров попросил в субботу вечером предупредить французского миллиардера Ксавье Ньеля о его задержании. Это был первый звонок, который сделал основатель Telegram, но неизвестно, удалось ли ему пообщаться [с Ньелем] по телефону», — отмечается на его сайте.

Французские СМИ указывают, что после задержания обвиняемый вправе сообщить об этом доверенному лицу. Таковым, предположительно, и стал Ньель.

56-летнего Ксавье Ньеля называют миллиардером, близким к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону. Ему принадлежат телекоммуникационный гигант Iliad, материнская компания Free. Также Ньель является одним из совладельцев газеты Le Monde. Состояние французского магната достигает порядка 10,5 миллиарда долларов.

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Напомним, Павла Дурова задержали в Париже 24 августа. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Его задержание спецслужбами в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но взамен предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет. Что может ждать Дурова дальше — читайте в материале Life.ru.

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VK / Pavel Durov

Никита Осипов
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