«Нетфликс-политика»: Политолог рассказал, зачем Дурова отпустили под залог

Ситуация с многодневными допросами и «освобождением» Павла Дурова из-под ареста — это классический пример «нетфликс-политики», как её метко назвала моя уважаемая коллега Мария Сергеева <...> Его задержание и многодневные допросы — это попытка показать, что угроза существует, её необходимо купировать, не дав развиваться, и продемонстрировать человечеству, кто на планете хозяин. Так они создают новый «сезон» политического сериала, где Дуров представляется злодеем, замышляющим недоброе, и которого необходимо нейтрализовать. Первую серию этой франшизы мы увидели на днях, и, очевидно, продолжение последует достаточно скоро.