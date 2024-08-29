«Нетфликс-политика»: Политолог рассказал, зачем Дурова отпустили под залог
Политолог Прохоров назвал ситуацию с задержанием Дурова «нетфликс-политикой»
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov
Коллективный Запад выдумал сюжетную линию, где Дуров — владелец неподконтрольной системы коммуникации, которая может пошатнуть порядок. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог Валерий Прохоров.
По его словам, современные геополитические реалии требуют постоянного создания новых сюжетных линий для поддержания интереса мировой общественности. В данном случае «коллективный Запад» придумал угрозу в виде системы неподконтрольной коммуникации, созданной Дуровым. Это инструмент, с помощью которого страны глобального Юга якобы могут организоваться и потенциально поставить под угрозу «порядок, основанный на правилах». В этой логике действия против Дурова выглядят как игра на упреждение, отметил эксперт.
Ситуация с многодневными допросами и «освобождением» Павла Дурова из-под ареста — это классический пример «нетфликс-политики», как её метко назвала моя уважаемая коллега Мария Сергеева <...> Его задержание и многодневные допросы — это попытка показать, что угроза существует, её необходимо купировать, не дав развиваться, и продемонстрировать человечеству, кто на планете хозяин. Так они создают новый «сезон» политического сериала, где Дуров представляется злодеем, замышляющим недоброе, и которого необходимо нейтрализовать. Первую серию этой франшизы мы увидели на днях, и, очевидно, продолжение последует достаточно скоро.
Как сообщал Life.ru, накануне французский суд решил выпустить задержанного Дурова под залог в пять миллионов евро. Владелец Telegram будет находиться под надзором и не сможет выехать заграницу. Бизнесмену инкриминируют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Защита предпринимателя считает это абсурдом.