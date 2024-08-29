У Дурова во Франции забрали паспорта и обязали проживать по определённому адресу

У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого поместили под судебный надзор во Франции, забрали все паспорта. При этом предпринимателя обязали проживать по адресу, который указал судья.

По данным Liberation, Дурову не нужно будет носить электронный браслет, так как он не под домашним арестом. Мультимиллионеру разрешили передвигаться по улицам, однако ему придётся дважды в неделю отмечаться в полиции.