У Дурова во Франции забрали паспорта и обязали проживать по определённому адресу
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого поместили под судебный надзор во Франции, забрали все паспорта. При этом предпринимателя обязали проживать по адресу, который указал судья.
По данным Liberation, Дурову не нужно будет носить электронный браслет, так как он не под домашним арестом. Мультимиллионеру разрешили передвигаться по улицам, однако ему придётся дважды в неделю отмечаться в полиции.
Есть ещё один нюанс — если Дуров захочет переехать, то новый адрес нужно будет согласовывать с судьёй. Тем временем МИД Франции пытается разобраться в процессе получения предпринимателем гражданства страны. У ведомства есть претензии к выполнению условий для выдачи паспорта.
Как сообщал Life.ru, во Франции Павлу Дурову вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Его задержание спецслужбами в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Под натиском общественного мнения суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но взамен предприниматель российского происхождения должен заплатить залог в пять миллионов евро. Более того, он будет находиться под надзором и не сможет выехать заграницу.