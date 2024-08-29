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29 августа, 12:28

«Ни внуков, ни другой родни»: Пожилой отец Дурова оказался никому не нужен

Кp.ru: Дуров уже семь лет не навещал пожилого отца в Петербурге

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров уже семь лет не навещал пожилого отца в Санкт-Петербурге. Валерий Семёнович — доктор филологических наук и бывший преподаватель СПбГУ — сейчас ведёт затворнический образ жизни и практически не выходит из дома.

Известный предприниматель свою молодость провёл в десятиэтажной панельке на Камышовой улице в Северной столице. Здесь до сих пор и живёт престарелый отец Павла. Со слов соседей, около пяти лет назад супруги Дуровы разъехались. Валерий Семёнович остался тут, а его супруга Альбина вместе с сыном Николаем, которого Франция тоже объявила в розыск, предположительно, сейчас живут на Малой Конюшенной, в самом центре Петербурга.

«Дуров-старший живёт тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», — рассказала kp.ru одна из соседок отца Дурова.

Дом в Петербурге, где расположена двушка Дуровых. Фото © kp.ru

Дом в Петербурге, где расположена двушка Дуровых. Фото © kp.ru

По словам старожилов, в юности Павел всегда был обходителен и вежлив, а его брат Николай — не от мира сего, с ним всё время ходила мать. Как утверждают соседи, она даже на занятия водила старшего сына за ручку.

Как сообщал Life.ru, накануне французский суд постановил отпустить задержанного Дурова под залог в пять миллионов евро. Основатель Telegram будет находиться под надзором и не сможет покинуть страну. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Защита предпринимателя считает это абсурдом.

Дурова лишили родительских прав, заявила мать его детей
Дурова лишили родительских прав, заявила мать его детей
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Наталья Демьянова
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