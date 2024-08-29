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29 августа, 09:29

Дурова лишили родительских прав, заявила мать его детей

Предполагаемая мать троих детей Дурова заявила о лишении его родительских прав

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова лишили родительских прав, заявила предполагаемая мать его троих детей Ирина Болгар. По её словам, такое решение принял суд в Швейцарии.

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведённое органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — написала женщина на странице в Instagram*.

Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

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По словам Болгар, органы опеки пытались многократно связаться с Дуровым по всем контактам, которые она предоставила. Однако бизнесмен так и не ответил. Также женщина объяснила, почему подала иск против программиста. По её словам, в конце 2022 года Дуров поставил ей ультиматум, чтобы принудить переехать в ОАЭ. Болгар утверждает, что в то время их отношения уже фактически прекратились, и основатель Telegram не приглашал её переехать к нему.

Также предполагаемая мать детей Дурова заявила, что он заблокировал ей доступ ко всем картам, по которым она пользовалась до 150 тысяч евро каждый месяц, и прекратил оплачивать счета, в том числе за образование, медицинские услуги и путешествия. Болгар добавила, что предприниматель отказался подписывать согласия на продление европейских иммиграционных документов и оформление новых, когда она предупредила его, что будет отстаивать свои права и права детей в суде.

«По моему мнению, ультиматум был поставлен с целью не допустить моего обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав наших детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта, и его примеру последовала его семья», — рассказала Ирина, объяснив свои действия тем, что у неё не было выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы самостоятельно в срочном порядке продлить административные документы детей.

Карлсон: Задержание Дурова могло быть согласовано администрацией Байдена
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Напомним, в июле появилась информация, что Дуров является отцом трёх детей от Ирины Болгар, с которой он якобы учился в Петербурге. С 2020 года женщина проживает со всей семьёй в Швейцарии с 2020 года. Сам миллиардер провокационно отреагировал на раскрытую информацию, рассказав, что стал отцом более 100 детей, так как сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным".

Как сообщал Life.ru, накануне французский суд постановил отпустить задержанного Дурова под залог в пять миллионов евро. Основатель Telegram будет находиться под надзором и не сможет покинуть страну. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Защита предпринимателя считает это абсурдом.

* Cоцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

** Компания признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Никита Никонов
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