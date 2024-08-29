Дурова лишили родительских прав, заявила мать его детей

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова лишили родительских прав, заявила предполагаемая мать его троих детей Ирина Болгар. По её словам, такое решение принял суд в Швейцарии.

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведённое органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — написала женщина на странице в Instagram*.

Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

По словам Болгар, органы опеки пытались многократно связаться с Дуровым по всем контактам, которые она предоставила. Однако бизнесмен так и не ответил. Также женщина объяснила, почему подала иск против программиста. По её словам, в конце 2022 года Дуров поставил ей ультиматум, чтобы принудить переехать в ОАЭ. Болгар утверждает, что в то время их отношения уже фактически прекратились, и основатель Telegram не приглашал её переехать к нему.

Также предполагаемая мать детей Дурова заявила, что он заблокировал ей доступ ко всем картам, по которым она пользовалась до 150 тысяч евро каждый месяц, и прекратил оплачивать счета, в том числе за образование, медицинские услуги и путешествия. Болгар добавила, что предприниматель отказался подписывать согласия на продление европейских иммиграционных документов и оформление новых, когда она предупредила его, что будет отстаивать свои права и права детей в суде.

«По моему мнению, ультиматум был поставлен с целью не допустить моего обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав наших детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта, и его примеру последовала его семья», — рассказала Ирина, объяснив свои действия тем, что у неё не было выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы самостоятельно в срочном порядке продлить административные документы детей.

Напомним, в июле появилась информация, что Дуров является отцом трёх детей от Ирины Болгар, с которой он якобы учился в Петербурге. С 2020 года женщина проживает со всей семьёй в Швейцарии с 2020 года. Сам миллиардер провокационно отреагировал на раскрытую информацию, рассказав, что стал отцом более 100 детей, так как сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным".