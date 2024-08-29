Карлсон: Задержание Дурова могло быть согласовано администрацией Байдена
Администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к аресту Павла Дурова властями Франции, считает американский журналист Такер Карлсон. По его словам, «очень трудно» поверить в обратное.
«Это серьёзный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний <...> поверить, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", — отметил он.
Напомним, суд в Париже отпустил из-под стражи основателя Telegram Павла Дурова. Предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро, находиться под надзором и не покидать Францию. Россиянину вменяют целый ряд преступлений, и лишь одно из них грозит ему лишением свободы на срок до десяти лет. Защита считает это абсурдом и утверждает, что мессенджер соблюдает европейские законы.
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