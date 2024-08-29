Карлсон: Задержание Дурова могло быть согласовано администрацией Байдена

Администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к аресту Павла Дурова властями Франции, считает американский журналист Такер Карлсон. По его словам, «очень трудно» поверить в обратное.

«Это серьёзный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний <...> поверить, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", — отметил он.