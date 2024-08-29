Адвокат Дурова заявил о соблюдении Telegram европейских законов

Telegram соблюдает законы европейских стран, в том числе в отношении модерации. Соответствующее заявление сделал адвокат основателя мессенджера Павла Дурова Давид-Оливье Камински.

«Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент «О цифровых услугах», его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам», — приводит РИА «Новости» слова юриста.

Юрист также назвал бессмысленными разговоры о том, что Telegram или лично Дуров несут ответственность за злоупотребления, которые происходят на платформе.