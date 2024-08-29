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29 августа, 09:08

Адвокат Дурова заявил о соблюдении Telegram европейских законов

Адвокат Дурова Камински: Telegram соблюдает законы европейских стран

Telegram соблюдает законы европейских стран, в том числе в отношении модерации. Соответствующее заявление сделал адвокат основателя мессенджера Павла Дурова Давид-Оливье Камински.

«Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент «О цифровых услугах», его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам», — приводит РИА «Новости» слова юриста.

Юрист также назвал бессмысленными разговоры о том, что Telegram или лично Дуров несут ответственность за злоупотребления, которые происходят на платформе.

Напомним, суд в Париже постановил отпустить задержанного Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. Основатель Telegram будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Предпринимателю вменяют целый ряд преступлений, и лишь по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Защита бизнесмена считает это абсурдом.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Наталья Демьянова
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