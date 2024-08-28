Мать детей Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына
Forbes: Ирина Болгар подала на Дурова в суд из-за насилия над детьми
Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar
Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар подала против него уголовный иск в Швейцарии. Об этом сообщило издание Forbes.
В своём обращении Болгар утверждает, что создатель мессенджера Telegram применял физическое насилие к одному из их детей. Она отметила, что с 2021 по 2022 год предприниматель бил младшего сына. По её словам, после пережитого стресса у ребёнка появились проблемы со сном. Также она уточнила, что из-за рукоприкладства Дурова мальчик получал различные травмы, в том числе сотрясение мозга.
Кроме того, мать детей миллиардера утверждает, что он перестал выплачивать алименты в размере 167 тысяч долларов в месяц (более 15 миллионов рублей).
Напомним, в июле появилась информация, что Дуров является отцом трёх ангелочков. Мать детей — Ирина Болгар, с которой он якобы учился в Санкт-Петербурге. По её словам, со всей семьёй с 2020 года она проживает в Швейцарии. Сам миллиардер провокационно отреагировал на раскрытую информацию. Он рассказал, что стал отцом более 100 детей, потому что сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным".