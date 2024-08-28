Мать детей Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар подала против него уголовный иск в Швейцарии. Об этом сообщило издание Forbes.

В своём обращении Болгар утверждает, что создатель мессенджера Telegram применял физическое насилие к одному из их детей. Она отметила, что с 2021 по 2022 год предприниматель бил младшего сына. По её словам, после пережитого стресса у ребёнка появились проблемы со сном. Также она уточнила, что из-за рукоприкладства Дурова мальчик получал различные травмы, в том числе сотрясение мозга.

Кроме того, мать детей миллиардера утверждает, что он перестал выплачивать алименты в размере 167 тысяч долларов в месяц (более 15 миллионов рублей).