ИИ нашёл сходство на 82% между тремя детьми Болгар и Павлом Дуровым

Дети Ирины Болгар похожи на бизнесмена Павла Дурова на 82 процента. Такое сходство обнаружил искусственный интеллект после того, как провёл свою собственную проверку. Об этом свидетельствуют данные, появившиеся в распоряжении РИА "Новости".

Технология способна сравнить лица на двух фотографиях и вывести результат в режиме реального времени, сообщает разработчик. Если же сходство превышает 80%, то на фото может быть один и тот же человек.