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10 августа, 08:58

ИИ нашёл сходство на 82% между тремя детьми Болгар и Павлом Дуровым

Павел Дуров. Фото © Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Павел Дуров. Фото © Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Дети Ирины Болгар похожи на бизнесмена Павла Дурова на 82 процента. Такое сходство обнаружил искусственный интеллект после того, как провёл свою собственную проверку. Об этом свидетельствуют данные, появившиеся в распоряжении РИА "Новости".

Технология способна сравнить лица на двух фотографиях и вывести результат в режиме реального времени, сообщает разработчик. Если же сходство превышает 80%, то на фото может быть один и тот же человек.

Первое семейное фото и документы: Ирина Болгар предоставила доказательства, что родила от Дурова
Первое семейное фото и документы: Ирина Болгар предоставила доказательства, что родила от Дурова

Например, между дочерью Болгар Леей и детской фотографией Дурова сходство показало 40,47%. По фотографии старшего сына Даниэля ИИ нашёл сходство на 59,02%. Самый большой показатель был у Дурова с самым младшим ребёнком — Давидом — 82,28%.

Ранее появилась информация, что Дуров уже давно является отцом троих детей. Мать детей — Ирина Болгар, с которой он якобы учился в Санкт-Петербурге. Женщина рассказала, что не состоит в официальном браке с Дуровым, но дала детям его фамилию. Болгар также рассказала, что с 2020 года проживает со своим потомством в Швейцарии. Сам миллиардер провокационно отреагировал на раскрытую информацию. По его словам, он стал отцом более 100 детей, потому что сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным".

Наталья Афонина
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