Первое семейное фото и документы: Ирина Болгар предоставила доказательства, что родила от Дурова
Ирина Болгар выложила первое семейное фото с Павлом Дуровым
Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar
Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар выложила первое семейное фото с основателем Telegram. Кроме того, женщина предоставила Forbes копии свидетельств о рождении малышей, свидетельство о признании Дуровым отцовства, сканы нотариально заверенных переводов документов на французский и английский языки. Издание также получило подтверждение подлинности документов у женевского переводчика, к которому обращалась Болгар.
Женщина рассказала, что познакомилась с Дуровым в 2012 году, а уже через полгода они начали жить вместе. В декабре 2013 года у них родился первый ребенок — дочь Лея, в январе 2016 года — Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид. После 2018 года Болгар решила поехала к Дурову в Дубай, но получить вид на жительство не смогла. В 2019 она переехала в Латвию, а в 2020 году поселилась в Швейцарии с детьми.
Ранее было известно лишь о двух детях Дурова, которых родила сокурсница бизнесмена Дарья Бондаренко — это дочь Алина (2009 год рождения) и сын Михаил (2010). Про Бондаренко и её детей Болгар, по её словам, знала, но ни разу с Дарьей не встречалась.
Напомним, ранее появилась информация, что Дуров уже давно является отцом троих детей, о которых не было известно прежде. Мать детей — Ирина Болгар, с которой он якобы учился в Петербурге. По её словам, их брак с Дуровым не зарегистрирован официально, но дети всё равно носят его фамилию. А затем сам Дуров наделал много шума признанием о том, что невольно стал отцом более 100 детей в 12 странах по всему миру. По его словам, 15 лет назад он сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным".