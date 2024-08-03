Первое семейное фото и документы: Ирина Болгар предоставила доказательства, что родила от Дурова

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар выложила первое семейное фото с основателем Telegram. Кроме того, женщина предоставила Forbes копии свидетельств о рождении малышей, свидетельство о признании Дуровым отцовства, сканы нотариально заверенных переводов документов на французский и английский языки. Издание также получило подтверждение подлинности документов у женевского переводчика, к которому обращалась Болгар.

Женщина рассказала, что познакомилась с Дуровым в 2012 году, а уже через полгода они начали жить вместе. В декабре 2013 года у них родился первый ребенок — дочь Лея, в январе 2016 года — Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид. После 2018 года Болгар решила поехала к Дурову в Дубай, но получить вид на жительство не смогла. В 2019 она переехала в Латвию, а в 2020 году поселилась в Швейцарии с детьми.