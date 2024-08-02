В донорском агентстве объяснили Life.ru, почему рожать от Дурова — не лучшая идея

Родить ребёнка путём донорства от бизнесмена Павла Дурова кажется шансом на миллион лишь на первый взгляд, в действительности же в этой процедуре не всё так просто, хотя бы потому, что это сейчас бизнесмен атлетичен, знаменит и невероятно богат, но это всё досталось ему не при рождении, а упорным трудом, тогда как генетические данные у него отнюдь не фантастические. Об этом в беседе с Life.ru рассказала репродуктивный психолог, владелица агентства "Репродукция" (агентство донорского материала) Екатерина Минеева.

Репродуктивный психолог Екатерина Минеева объяснила проблематику использования донорской спермы для родов на примере Павла Дурова. Видео © Life.ru

"Мне понятно желание огромного количества женщин воспользоваться спермой известного и брутального мужчины-миллионера, но я смотрю на донорство через призму своей профессии. И всё не так радужно. Это сейчас мы видим яркого брюнета с густой шевелюрой, волевым подбородком и скульптурным телом Аполлона. Он умён, даже наверное гениален, знаменит и сказочно богат. Он всего этого добился сам, что добавляет ещё больший вес в глазах женщин. Но мы ведь говорим о донорстве", — объяснила психолог.

По её словам, от природы у Дурова нет действительно хороших внешних данных и никогда не было. То, что мы видим сейчас, это результат пластических операций, различных стоматологических и косметических процедур и колоссальной волевой работы над своим телом. А натуральный Дуров обладал невысоким ростом, астеничным телосложением, оттопыренными ушами, русыми волосами с признаками ранней алопеции, неровными зубами и маленьким подбородком. И эта наследственность прослеживается и во внешности его родного брата Николая, а также внешности отца Валерия Семёновича.

Наша собеседница убеждена, что не все женщины выбралм бы Дурова без описанных выше искусственных изменений внешности. Однако поклонницы предпринимателя этого не понимают и считают, будто ребёнок от него унаследует гениальность Дуровых по мужской линии, что компенсирует любые недостатки наружности. Вот только своим безусловно незаурядным интеллектуальным способностям Дуровы обязаны и генам мамы.

Да и в целом гениальность нельзя вывести генетически, считает Минеева. Так, бывало, что лучшие умы России рождались у неграмотных родителей, как знаменитый учёный Михаил Ломоносов.