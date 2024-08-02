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2 августа, 14:48

В донорском агентстве объяснили Life.ru, почему рожать от Дурова — не лучшая идея

Владелица донорского агентства Минеева призвала не бежать за спермой Дурова

Российский предприниматель Павел Дуров. Обложка © Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Российский предприниматель Павел Дуров. Обложка © Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Родить ребёнка путём донорства от бизнесмена Павла Дурова кажется шансом на миллион лишь на первый взгляд, в действительности же в этой процедуре не всё так просто, хотя бы потому, что это сейчас бизнесмен атлетичен, знаменит и невероятно богат, но это всё досталось ему не при рождении, а упорным трудом, тогда как генетические данные у него отнюдь не фантастические. Об этом в беседе с Life.ru рассказала репродуктивный психолог, владелица агентства "Репродукция" (агентство донорского материала) Екатерина Минеева.

Репродуктивный психолог Екатерина Минеева объяснила проблематику использования донорской спермы для родов на примере Павла Дурова. Видео © Life.ru

"Мне понятно желание огромного количества женщин воспользоваться спермой известного и брутального мужчины-миллионера, но я смотрю на донорство через призму своей профессии. И всё не так радужно. Это сейчас мы видим яркого брюнета с густой шевелюрой, волевым подбородком и скульптурным телом Аполлона. Он умён, даже наверное гениален, знаменит и сказочно богат. Он всего этого добился сам, что добавляет ещё больший вес в глазах женщин. Но мы ведь говорим о донорстве", — объяснила психолог.

По её словам, от природы у Дурова нет действительно хороших внешних данных и никогда не было. То, что мы видим сейчас, это результат пластических операций, различных стоматологических и косметических процедур и колоссальной волевой работы над своим телом. А натуральный Дуров обладал невысоким ростом, астеничным телосложением, оттопыренными ушами, русыми волосами с признаками ранней алопеции, неровными зубами и маленьким подбородком. И эта наследственность прослеживается и во внешности его родного брата Николая, а также внешности отца Валерия Семёновича.

В 4 раза больше, чем у среднего мужчины: Уролог раскрыл, чем особенна сперма Дурова, ставшего отцом 100 детей
В 4 раза больше, чем у среднего мужчины: Уролог раскрыл, чем особенна сперма Дурова, ставшего отцом 100 детей

Наша собеседница убеждена, что не все женщины выбралм бы Дурова без описанных выше искусственных изменений внешности. Однако поклонницы предпринимателя этого не понимают и считают, будто ребёнок от него унаследует гениальность Дуровых по мужской линии, что компенсирует любые недостатки наружности. Вот только своим безусловно незаурядным интеллектуальным способностям Дуровы обязаны и генам мамы.

Да и в целом гениальность нельзя вывести генетически, считает Минеева. Так, бывало, что лучшие умы России рождались у неграмотных родителей, как знаменитый учёный Михаил Ломоносов.

"Любая гениальностьэто случайное сочетание генов, как и идиотизм, олигофрения, аутизм и прочее. Гениальностьэто не всегда про бонусы при рождении и про здоровье. Все, кто мечтает о ребёнке от Павла Дурова, не тешьте себя иллюзиями и не гонитесь за миражами", — подытожила владелица донорского агентства.

"Втроём против сотни": Мать детей Павла Дурова выложила провокационный пост
"Втроём против сотни": Мать детей Павла Дурова выложила провокационный пост

Напомним, на днях Павел Дуров огорошил общественность заявлением о том, что стал отцом более чем сотни детей в 12 странах по всему земному шару, сдав семя в клинике 15 лет назад. Теперь бизнесмен собирается открыть доступ к своей ДНК, чтобы его отпрыски могли друг друга найти. После этого в одной из репродуктивных клиник в Москве обнаружилась анкета, которая, судя по всему, действительно принадлежит Дурову. Биоматериал основателя Telegram там стоит в 3 раза дороже "обычного".

Ольга Годуненко
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