"Втроём против сотни": Мать детей Павла Дурова выложила провокационный пост
Мать детей Дурова Болгар выложила фото с детьми, подписав "Втроём против сотни"
Ирина Болгар со своими детьми от Павла Дурова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar
Ирина Болгар, которая заявляет, что всех троих своих детей она родила от российского бизнесмена Павла Дурова, выложила в своей соцсети фотографию с ними, подписав её фразой "Втроём против сотни".
"Втроём против сотни. Что такое отцовство. Иметь семью, будучи неженатым", — гласит подпись к портрету.
Напомним, Павел Дуров наделал немало шума признанием о том, что невольно стал отцом более 100 детей в 12 странах по всему миру. По его словам, 15 лет назад он сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным". Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его ребятишки смогли найти друг друга. Кстати, в одной из клиник репродукции в Москве нашли анкету, которая с большей степенью вероятности принадлежит предпринимателю. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма миллиардера. Позже появилась информация, что Дуров уже давно является отцом троих детей, о которых не было известно прежде. Мать детей — Ирина Болгар, с которой он якобы учился в Петербурге. По её словам, их брак с Дуровым не зарегистрирован официально, но дети всё равно носят его фамилию.