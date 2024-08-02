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2 августа, 12:38

"Втроём против сотни": Мать детей Павла Дурова выложила провокационный пост

Мать детей Дурова Болгар выложила фото с детьми, подписав "Втроём против сотни"

Ирина Болгар со своими детьми от Павла Дурова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар со своими детьми от Павла Дурова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар, которая заявляет, что всех троих своих детей она родила от российского бизнесмена Павла Дурова, выложила в своей соцсети фотографию с ними, подписав её фразой "Втроём против сотни".

"Втроём против сотни. Что такое отцовство. Иметь семью, будучи неженатым", — гласит подпись к портрету.

Москвички пытаются отыскать сперму Павла Дурова с помощью шантажа и подкупа
Москвички пытаются отыскать сперму Павла Дурова с помощью шантажа и подкупа

Напомним, Павел Дуров наделал немало шума признанием о том, что невольно стал отцом более 100 детей в 12 странах по всему миру. По его словам, 15 лет назад он сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным". Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его ребятишки смогли найти друг друга. Кстати, в одной из клиник репродукции в Москве нашли анкету, которая с большей степенью вероятности принадлежит предпринимателю. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма миллиардера. Позже появилась информация, что Дуров уже давно является отцом троих детей, о которых не было известно прежде. Мать детей — Ирина Болгар, с которой он якобы учился в Петербурге. По её словам, их брак с Дуровым не зарегистрирован официально, но дети всё равно носят его фамилию.

Владимир Озеров
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