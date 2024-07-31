Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 14:34

Москвички пытаются отыскать сперму Павла Дурова с помощью шантажа и подкупа

В клиниках ЭКО случился аншлаг из-за новостей о сперме бизнесмена Павла Дурова

Павел Дуров. Обложка © Telegram / Du Rove&#x27;s Channel

Павел Дуров. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel

В московских клиниках ЭКО случился настоящий аншлаг после информации о "волшебном" семени основателя Telegram Павла Дурова. Женщины толпятся в очередях по несколько часов, чтобы выбрать анкету, максимально совпадающую с параметрами бизнесмена, сообщает Mash.

Потенциальные мамы разбирают интервью Дурова и сопоставляют данные с анкетами клиник. Наиболее хитрые предлагают медсёстрам деньги за "стопроцентный материал Дурова". Во многих клиниках тоже не сидят без дела: анкеты мужчин, хоть немного похожих на предпринимателя, подорожали с 20 до 100 тысяч рублей. Однако гарантий не даёт ни один врач.

В 3 раза дороже "обычной": СМИ узнали, сколько стоит "доза" спермы Павла Дурова
В 3 раза дороже "обычной": СМИ узнали, сколько стоит "доза" спермы Павла Дурова

Напомним, недавно Павел Дуров признался, что невольно стал отцом более 100 детей в 12 странах по всему миру. По его словам, 15 лет назад он сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным". Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его ребятишки смогли найти друг друга. Кстати, в одной из клиник репродукции в Москве нашли анкету, которая с большей степенью вероятности принадлежит предпринимателю. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма миллиардера.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Общество
  • Здоровье
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров