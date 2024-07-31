В 3 раза дороже "обычной": СМИ узнали, сколько стоит "доза" спермы Павла Дурова

В клинике, куда якобы обращался Павел Дуров, дозу его спермы продавали за 30 тысяч рублей. При этом средняя цена за биологический материал любого другого донора стоит всего 20 тысяч рублей.

Как объяснили в клинике корреспонденту RT, сперму Дурова продают по завышенной цене. Раньше она и вовсе стоила 70 тысяч рублей, но сейчас решили снизить до 30 тысяч. Полная стоимость услуги вместе с подсадкой эмбрионов — от 225 тысяч до 300 тысяч рублей.



