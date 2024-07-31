В 3 раза дороже "обычной": СМИ узнали, сколько стоит "доза" спермы Павла Дурова
RT: В клинике, куда якобы обращался Дуров, доза его спермы стоит 30 тысяч рублей
Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov
В клинике, куда якобы обращался Павел Дуров, дозу его спермы продавали за 30 тысяч рублей. При этом средняя цена за биологический материал любого другого донора стоит всего 20 тысяч рублей.
Как объяснили в клинике корреспонденту RT, сперму Дурова продают по завышенной цене. Раньше она и вовсе стоила 70 тысяч рублей, но сейчас решили снизить до 30 тысяч. Полная стоимость услуги вместе с подсадкой эмбрионов — от 225 тысяч до 300 тысяч рублей.
Там же заявили, что после публикации Дурова, на биоматериалы стремительно вырос спрос, и сейчас "вся запись только на него". Кроме того, представители клиники рассказали, что дети, чьим биологическим отцом является предприниматель, начинают читать уже в полтора года.
Напомним, недавно Дуров признался, что невольно стал отцом более 100 детей в 12 странах по всему миру. По его словам, 15 лет назад он сдал сперму в клинике, что и привело к такому результату. Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его потомству было легче найти друг друга. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма миллиардера. А Илон Маск подколол россиянина, сравнив его с Чингисханом, у которого было около 600 детей.