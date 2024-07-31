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31 июля, 14:29

В 3 раза дороже "обычной": СМИ узнали, сколько стоит "доза" спермы Павла Дурова

RT: В клинике, куда якобы обращался Дуров, доза его спермы стоит 30 тысяч рублей

Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

В клинике, куда якобы обращался Павел Дуров, дозу его спермы продавали за 30 тысяч рублей. При этом средняя цена за биологический материал любого другого донора стоит всего 20 тысяч рублей.

Как объяснили в клинике корреспонденту RT, сперму Дурова продают по завышенной цене. Раньше она и вовсе стоила 70 тысяч рублей, но сейчас решили снизить до 30 тысяч. Полная стоимость услуги вместе с подсадкой эмбрионов — от 225 тысяч до 300 тысяч рублей.

  • Анкета в клинике, предположительно принадлежащая Дурову. Фото © Telegram / RT на русском
    Анкета в клинике, предположительно принадлежащая Дурову. Фото © Telegram / RT на русском
  • Анкета в клинике, предположительно принадлежащая Дурову. Фото © Telegram / RT на русском
    Анкета в клинике, предположительно принадлежащая Дурову. Фото © Telegram / RT на русском

Анкета в клинике, предположительно принадлежащая Дурову. Фото © Telegram / RT на русском

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Там же заявили, что после публикации Дурова, на биоматериалы стремительно вырос спрос, и сейчас "вся запись только на него". Кроме того, представители клиники рассказали, что дети, чьим биологическим отцом является предприниматель, начинают читать уже в полтора года.

В Москве нашли сперму Павла Дурова
В Москве нашли сперму Павла Дурова

Напомним, недавно Дуров признался, что невольно стал отцом более 100 детей в 12 странах по всему миру. По его словам, 15 лет назад он сдал сперму в клинике, что и привело к такому результату. Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его потомству было легче найти друг друга. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма миллиардера. А Илон Маск подколол россиянина, сравнив его с Чингисханом, у которого было около 600 детей.

Мария Любицкая
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