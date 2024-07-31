В Москве нашли сперму Павла Дурова
Ura.ru опубликовало вероятную донорскую анкету Павла Дурова
Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov
После признания основателя "Телеграма" Павла Дурова в том, что он имеет сотню своих биологических детей по всему миру, многие женщины заинтересовались, можно ли забеременеть от него сейчас. Оказалось, да. В одной из клиник репродукции в Москве нашли анкету, которая с большей степенью вероятности принадлежит предпринимателю. В ней данные полностью совпадают с теми, что миллиардер озвучивал в своих интервью. В той же больнице хранится и его биоматериал.
По данным Ura.ru, в анкете донора спермы под номером шесть указаны следующие данные: рост 176 сантиметров, брюнет с карими глазами и европейским типом внешности. Также есть и другие интересные параметры. Знак зодиака потенциального отца — Весы (Дуров родился 10 октября). Средний балл в школе и вузе — 5, а по образованию автор анкеты — профессор и доктор филологических наук. Действительно, в 2006 году Дуров окончил филфак СПбГУ с красным дипломом.
Кроме того, в анкете указаны любимые фильмы и книги, которые совпадают с выбором Дурова. При этом донор, как сказано, вегетарианец и жаворонок. На момент сдачи биоматериала, судя по документам, он работал программистом и предпринимателем, но всегда хотел работать на себя и быть свободным. Об этом свидетельствует его небольшое эссе.
"Человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме "раб — хозяин". В этой системе любой хозяин — чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни", — указал донор.
К слову, в клинике подчеркнули, что биоматериал от этого донора не станут продавать в другие медучреждения.
Напомним, недавно Дуров признался, что невольно стал отцом более 100 детей в 12 странах по всему миру. По его словам, 15 лет назад сдал сперму в клинике, что и привело к такому результату. Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его потомству было легче найти друг друга. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма миллиардера. А Илон Маск подколол россиянина, сравнив его с Чингисханом, у которого было около 600 детей.