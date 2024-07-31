В Москве нашли сперму Павла Дурова

После признания основателя "Телеграма" Павла Дурова в том, что он имеет сотню своих биологических детей по всему миру, многие женщины заинтересовались, можно ли забеременеть от него сейчас. Оказалось, да. В одной из клиник репродукции в Москве нашли анкету, которая с большей степенью вероятности принадлежит предпринимателю. В ней данные полностью совпадают с теми, что миллиардер озвучивал в своих интервью. В той же больнице хранится и его биоматериал.

Анкета донора спермы, которую, скорее всего, заполнял Павел Дуров. Фото © Ura.ru

По данным Ura.ru, в анкете донора спермы под номером шесть указаны следующие данные: рост 176 сантиметров, брюнет с карими глазами и европейским типом внешности. Также есть и другие интересные параметры. Знак зодиака потенциального отца — Весы (Дуров родился 10 октября). Средний балл в школе и вузе — 5, а по образованию автор анкеты — профессор и доктор филологических наук. Действительно, в 2006 году Дуров окончил филфак СПбГУ с красным дипломом.

Анкета донора спермы, которую, скорее всего, заполнял Павел Дуров. Фото © Ura.ru

Кроме того, в анкете указаны любимые фильмы и книги, которые совпадают с выбором Дурова. При этом донор, как сказано, вегетарианец и жаворонок. На момент сдачи биоматериала, судя по документам, он работал программистом и предпринимателем, но всегда хотел работать на себя и быть свободным. Об этом свидетельствует его небольшое эссе.

"Человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме "раб — хозяин". В этой системе любой хозяин — чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни", — указал донор.