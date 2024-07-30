Юрист предрёк Дурову судебные тяжбы после откровений о 100 детях
Юрист Хаминский: Матери биологических детей Дурова смогут подать на него в суд
Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov
Если основатель Telegram Павел Дуров, ранее признавшийся в том, что у него свыше 100 биологических детей, опубликует данные своей ДНК, то он может столкнуться с судебными исками. Такое мнение высказал юрист Александр Хаминский. Как он считает, множество женщин, использовавших донорскую сперму, могут подать в суд на миллиардера.
"Среди сотни счастливых женщин наверняка найдётся несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".
Также Хаминский оценил слова Дурова о том, что 15 лет назад он стал донором спермы для своего друга. По мнению юриста, эта ситуация несёт риски для предпринимателя, так как его могут признать юридическим родителем. Тем не менее необходимо подробно оценить документы, которыми оформлялась соответствующая процедура.
Напомним, ранее Павел Дуров признался, что невольно стал отцом более 100 детей в 12 странах по всему миру. По его словам, 15 лет назад он стал донором спермы, что и привело к такому результату. Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его потомству было легче найти друг друга. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма миллиардера. А Илон Маск уже успел подколоть россиянина, сравнив его с Чингисханом, у которого было около 600 детей.