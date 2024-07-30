Юрист предрёк Дурову судебные тяжбы после откровений о 100 детях

Если основатель Telegram Павел Дуров, ранее признавшийся в том, что у него свыше 100 биологических детей, опубликует данные своей ДНК, то он может столкнуться с судебными исками. Такое мнение высказал юрист Александр Хаминский. Как он считает, множество женщин, использовавших донорскую сперму, могут подать в суд на миллиардера.

"Среди сотни счастливых женщин наверняка найдётся несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".