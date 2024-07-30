"По старой памяти": Барецкий захотел сосватать Павла Дурова

У меня впечатление о нём сложилось как об очень закомплексованном человеке. В себе. Он никогда не пил, был всегда скучный, абсолютно не компанейский, закрытый человек. Мне кажется, его комплексы не дают ему развития — женщины всё-таки любят ушами. Соответственно, мне кажется, что при всей его успешности у него мало женщин. Потому что на корпоративах я никогда не видел вокруг него женщин. Это, как говорится, не моё дело, я свечку не держал, но я скажу так: всё это он говорит от злости, потому что сам не может, видимо, иметь детей.