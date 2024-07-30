"По старой памяти": Барецкий захотел сосватать Павла Дурова
Стас Барецкий обещает созвониться с Дуровым и познакомить его с хорошей девушкой
Стас Барецкий с "дочерьми". Обложка © Life.ru
Российский шоумен Стас Барецкий после новостей про донорство спермы Павла Дурова и его сотню биологических детей пожалел бизнесмена и пообещал познакомить его с хорошей девушкой. В беседе с Life.ru Барецкий предположил, что основатель Telegram вовсе не может иметь детей. У самого же шоумена 8 детей и ещё внебрачные.
У меня впечатление о нём сложилось как об очень закомплексованном человеке. В себе. Он никогда не пил, был всегда скучный, абсолютно не компанейский, закрытый человек. Мне кажется, его комплексы не дают ему развития — женщины всё-таки любят ушами. Соответственно, мне кажется, что при всей его успешности у него мало женщин. Потому что на корпоративах я никогда не видел вокруг него женщин. Это, как говорится, не моё дело, я свечку не держал, но я скажу так: всё это он говорит от злости, потому что сам не может, видимо, иметь детей.
Шоумен отметил, что за рубежом женщины больше зафиксированы на себе и им неинтересен Павел. Если бы бизнесмен жил на территории РФ, то у него было бы больше шансов найти себе подходящую спутницу.
"Мне его с этой стороны жалко. У меня есть телефон, позвоню ему. Познакомлю его с хорошей девушкой, может быть, у них что-нибудь получится. Это будет с моей стороны такой жест для него, как бы по старой памяти", — обещает Барецкий.
Напомним, Дуров раскрыл, что у него есть уже свыше 100 биологических детей, которые родились у пар из 12 стран. Произошло это из-за того, что 15 лет назад он сдал больше семенного материала, чем требовалось для семьи его друга, который просил бизнесмена помочь им с женой стать родителями. Теперь Дуров намерен открыть доступ к своей ДНК, чтобы его биологические отпрыски смогли найти друг друга. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма программиста. Илон Маск уже успел подколоть россиянина, сравнив его с Чингисханом, у которого было около 600 детей.