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1 сентября, 10:30

Песков: Отношения РФ и США находятся в низшей точке, перспектив их улучшения нет

Отношения России и США сейчас находятся в самой низшей точке за всё время и положительных перспектив развития пока не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в телеграм-канале Павла Зарубина.

Песков рассказал о вражеской позиции США по отношению к России. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Они действительно, сейчас находятся исторически в самой низшей точке. Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких», — отметил представитель Кремля.

Песков: Россия сделает всё, чтобы защитить свои интересы
Песков: Россия сделает всё, чтобы защитить свои интересы

Ранее Песков заявлял, что Россия не делает ставку ни на одного кандидата в американской президентской гонке, однако «демократы более предсказуемы». Представитель Кремля также отметил, что не верит в способность Дональда Трампа быстро разрешить конфликт на Украине в случае избрания президентом США. По его словам, вряд ли у экс-хозяина Белого дома есть «волшебная палочка».

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Life.ru

Александра Мышляева
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