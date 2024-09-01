Песков: Отношения РФ и США находятся в низшей точке, перспектив их улучшения нет
Отношения России и США сейчас находятся в самой низшей точке за всё время и положительных перспектив развития пока не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в телеграм-канале Павла Зарубина.
Песков рассказал о вражеской позиции США по отношению к России. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Они действительно, сейчас находятся исторически в самой низшей точке. Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких», — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявлял, что Россия не делает ставку ни на одного кандидата в американской президентской гонке, однако «демократы более предсказуемы». Представитель Кремля также отметил, что не верит в способность Дональда Трампа быстро разрешить конфликт на Украине в случае избрания президентом США. По его словам, вряд ли у экс-хозяина Белого дома есть «волшебная палочка».
Life.ru