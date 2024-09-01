Песков: Отношения РФ и США находятся в низшей точке, перспектив их улучшения нет

Отношения России и США сейчас находятся в самой низшей точке за всё время и положительных перспектив развития пока не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в телеграм-канале Павла Зарубина.

Песков рассказал о вражеской позиции США по отношению к России. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Они действительно, сейчас находятся исторически в самой низшей точке. Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких», — отметил представитель Кремля.