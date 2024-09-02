Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Монголию с официальным визитом. Самолёт главы государства приземлился в аэропорту Улан-Батора. Встречал главу РФ почётный караул. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Монголию по приглашению лидера республики Ухнаагийна Хурэлсуха. Эта поездка приурочена к победе советской и монгольской армии над японскими агрессорами в сражениях у реки Халхин-Гол. В 2003 году Улан-Батор ратифицировал Римский статут. Но страна не собирается следовать ордеру на «арест» российского лидера. Уточняется, что в программе официального визита запланированы переговоры с президентом Ухнаагийн Хурэлсухом.