В Кремле раскрыли цель командировки Путина в Монголию 2–3 сентября
Ушаков: Путин 2–3 сентября посетит Монголию с госвизитом
Президент РФ Владимир Путин 2–3 сентября посетит Монголию с государственным визитом и проведёт переговоры с коллегой. О цели командировки главы государства сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
2-3 сентября наш президент по приглашению президента Монголии Ухчнаайгин Хурэлсуха посетит страну с официальным визитом. Этот визит приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими агрессорами в сражениях у реки Халхин-Гол на востоке Монголии
помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Президента РФ ждёт насыщенная программа. Ушаков отметил, что Путин приедет в Улан-Батор вечером 2 сентября. Помощник российского главы добавил, что в программе официального визита запланированы переговоры с президентом Ухнаагийн Хурэлсухом, беседы с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
Ранее в интервью перед визитом в Монголию Путин затронул темы двусторонних отношений государств, причины конфликта на Украине и действия МОК по отношению к спортсменам из России и Белоруссии. До заграничного визита российский лидер прибыл в Республику Тыва с рабочей поездкой, где встретился с главой субъекта Владиславом Ховалыгом, который информировал президента о темпах строительства и мерах по развитию сельского хозяйства.
Life.ru