В Кремле раскрыли цель командировки Путина в Монголию 2–3 сентября

2-3 сентября наш президент по приглашению президента Монголии Ухчнаайгин Хурэлсуха посетит страну с официальным визитом. Этот визит приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими агрессорами в сражениях у реки Халхин-Гол на востоке Монголии