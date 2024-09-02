Путин перед визитом в Монголию дал интервью газете «Оноодор»
Президент России Владимир Путин перед визитом в Монголию, который запланирован на 3 сентября, дал письменное интервью местной газете «Оноодор». Его расшифровка опубликована на сайте Кремля.
В нём глава государства затронул темы двусторонних отношений Москвы и Улан-Батора, причины конфликта на Украине, а также действия Международного олимпийского комитета, не допускающего российских спортсменов до крупных международных соревнований и Олимпийских игр.
А 2 сентября Владимир Путин прибыл в Туву. Поездка в регион стала первой для российского лидера за 10 лет. Намечено проведение открытого урока «Разговор о важном», совещание по региональным вопросам, встреча с главой региона и посещение кадетского училища и буддистского монастыря.