Путин перед визитом в Монголию дал интервью газете «Оноодор»

Президент России Владимир Путин перед визитом в Монголию, который запланирован на 3 сентября, дал письменное интервью местной газете «Оноодор». Его расшифровка опубликована на сайте Кремля.

В нём глава государства затронул темы двусторонних отношений Москвы и Улан-Батора, причины конфликта на Украине, а также действия Международного олимпийского комитета, не допускающего российских спортсменов до крупных международных соревнований и Олимпийских игр.