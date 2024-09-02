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2 сентября, 03:49

Путин перед переговорами «разогрел» Монголию льготным прайсом на топливо и газ

Путин: Россия обсуждает с Монголией поставки топлива и газа по льготным ценам

Монголия может не ограничиться ролью транзитёра газа по трубопроводу «Союз Восток», который уже через несколько лет соединит Россию и Китай. Рассматривается сценарий с предоставлением республике доступа к части дешёвого энергоресурса, заявил президент РФ Владимир Путин газете «Оноодор» в преддверии визита в Улан-Батор.

Доступное голубое топливо позволит Монголии развить собственную экономику и инфраструктуру. Впрочем, на этом выгода страны от тесного сотрудничества с Россией не закончится, подчеркнул Путин.

«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведётся согласование соответствующего межправительственного соглашения», — отметил президент.

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Российский лидер посетит Монголию уже 3 сентября. В интервью перед визитом Владимир Путин затронул темы двусторонних отношений государств, причины украинского конфликта и действия МОК по отношению к спортсменам из РФ и Белоруссии. А за день до заграничного визита Путин прибыл в Республику Тыва с рабочей поездкой.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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