Стала «разменной монетой»: Путин назвал главную причину трагедии на Украине
Путин назвал главной причиной трагедии на Украине антироссийскую политику Запада
Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США стала главной причиной трагедии на Украине. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«Главная причина нынешней трагедии на Украине — это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США», — сказал Путин.
На протяжении десятилетий западные политики добивались полного контроля над Украиной, финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования, отметил российский лидер.
По мнению Путина, Украина стала разменной монетой в реализации западных геополитических амбиций.
Напомним, интервью монгольской газете Владимир Путин дал в преддверие визита в Монголию, который запланирован на 3 сентября. Там же российский лидер рассказал о двусторонних отношения Москвы и Улан-Батора и высказался о российских спортсменах.