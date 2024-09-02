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2 сентября, 01:52

Стала «разменной монетой»: Путин назвал главную причину трагедии на Украине

Путин назвал главной причиной трагедии на Украине антироссийскую политику Запада

Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США стала главной причиной трагедии на Украине. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«Главная причина нынешней трагедии на Украине — это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США», — сказал Путин.

На протяжении десятилетий западные политики добивались полного контроля над Украиной, финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования, отметил российский лидер.

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По мнению Путина, Украина стала разменной монетой в реализации западных геополитических амбиций.

Напомним, интервью монгольской газете Владимир Путин дал в преддверие визита в Монголию, который запланирован на 3 сентября. Там же российский лидер рассказал о двусторонних отношения Москвы и Улан-Батора и высказался о российских спортсменах.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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