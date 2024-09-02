Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США стала главной причиной трагедии на Украине. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«Главная причина нынешней трагедии на Украине — это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США», — сказал Путин.

На протяжении десятилетий западные политики добивались полного контроля над Украиной, финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования, отметил российский лидер.

По мнению Путина, Украина стала разменной монетой в реализации западных геополитических амбиций.