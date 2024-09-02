Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава российского субъекта информировал российского лидера, в частности, о темпах строительства и мерах по развитию сельского хозяйства в Туве.

«Мы с Вами обсуждали ситуацию, уже отметили позитивные тенденции. Конечно, что касается стройки — у нас стройка в целом развивается хорошо по стране рост 7,9 процента. Но в Туве — больше 50, по-моему, 53 процента», — отметил глава РФ в начале встречи.