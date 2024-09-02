Путин встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом
Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава российского субъекта информировал российского лидера, в частности, о темпах строительства и мерах по развитию сельского хозяйства в Туве.
Путин встретился с Ховалыгом. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Мы с Вами обсуждали ситуацию, уже отметили позитивные тенденции. Конечно, что касается стройки — у нас стройка в целом развивается хорошо по стране рост 7,9 процента. Но в Туве — больше 50, по-моему, 53 процента», — отметил глава РФ в начале встречи.
Как сообщал Life.ru, сегодня Владимир Путин прибыл в Кызыл. В День знаний он приехал в новую школу № 20 имени Героев Отечества, где провёл открытый урок «Разговор о важном». Российский лидер поздравил ребят с праздником, а также рассказал детям о своём режиме сна и важности здорового отдыха и высказал обеспокоенность популярностью электронных сигарет у молодёжи.