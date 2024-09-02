Путин признался, что обычно спит по шесть часов в сутки
Владимир Путин в Кызыле. Обложка © Life.ru
Ученики средней школы № 20 имени Героев Отечества в Кызыле поинтересовались у Владимира Путина его режимом сна, благодаря которому президент России находится в такой хорошей форме. Глава государства признался, что обычно спит по шесть часов в сутки, однако сегодня ему удалось отдохнуть чуть меньше.
«Сегодня спал четыре часа, это маловато», — отметил российский лидер.
Причём причина этого не в большом количестве дел, а в том, что президент «не может организовать свой день». Путин посоветовал детям спасть минимум восемь часов, так как они занимаются спортом.
Напомним, 2 сентября Владимир Путин посетил Кызыл — столицу Республики Тыва. Глава государства осмотрел новую школу № 20 имени Героев Отечества, где проведёт открытый урок «Разговоры о важном». Президент поздравил детей с Днём знаний, отметив, что это — «большое событие». Также российский лидер пообещал сделать всё, чтобы жизнь ребят из приграничья вошла в нормальное русло.