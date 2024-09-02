Путин признался, что обычно спит по шесть часов в сутки

Ученики средней школы № 20 имени Героев Отечества в Кызыле поинтересовались у Владимира Путина его режимом сна, благодаря которому президент России находится в такой хорошей форме. Глава государства признался, что обычно спит по шесть часов в сутки, однако сегодня ему удалось отдохнуть чуть меньше.