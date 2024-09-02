«Будем брать пример»: Путин отметил выдающиеся показатели рождаемости в Тыве
Путин: Вся РФ будет брать пример с Тывы, занимающей второе место по рождаемости
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин отметил высокие темпы рождаемости в Тыве. Выступая на совещании по социально-экономическому развитию республики, глава государства отметил, что вся страна будет брать с неё пример.
«Тува занимает второе место в России по темпам рождаемости. Все будем брать пример с тувинцев», — сказал российский лидер.
Напомним, 2 сентября Владимир Путин прибыл в Кызыл. В День знаний президент посетил новую школу № 20 имени Героев Отечества, где провёл открытый урок «Разговор о важном». Глава государства поздравил ребят с праздником, отметив его важность, и пообщался с ними в тёплой обстановке. В частности, Путин рассказал детям о своём режиме сна и важности здорового отдыха, дал совет мальчику, мечтающему о мотоцикле, и высказал обеспокоенность популярностью электронных сигарет у молодёжи.