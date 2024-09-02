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2 сентября, 10:07

«Будем брать пример»: Путин отметил выдающиеся показатели рождаемости в Тыве

Путин: Вся РФ будет брать пример с Тывы, занимающей второе место по рождаемости

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил высокие темпы рождаемости в Тыве. Выступая на совещании по социально-экономическому развитию республики, глава государства отметил, что вся страна будет брать с неё пример.

«Тува занимает второе место в России по темпам рождаемости. Все будем брать пример с тувинцев», — сказал российский лидер.

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Напомним, 2 сентября Владимир Путин прибыл в Кызыл. В День знаний президент посетил новую школу № 20 имени Героев Отечества, где провёл открытый урок «Разговор о важном». Глава государства поздравил ребят с праздником, отметив его важность, и пообщался с ними в тёплой обстановке. В частности, Путин рассказал детям о своём режиме сна и важности здорового отдыха, дал совет мальчику, мечтающему о мотоцикле, и высказал обеспокоенность популярностью электронных сигарет у молодёжи.

Матвей Константинов
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