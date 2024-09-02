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Регион
2 сентября, 08:05

«Так спокойнее»: Путин дал совет мальчику из Тывы, мечтающему о мотоцикле

Путин предостерёг мальчика из Тывы от мечты накопить на «опасный» мотоцикл

Президент России Владимир Путин дал совет мальчику из Тывы, мечтающему самостоятельно накопить на мотоцикл. Десятилетний Богдан признался, что ему нравится двухколёсный транспорт, правда, опробовать удалось только квадроцикл. Более того, папа ребёнка уже в 14 лет сам собрал деньги на автомобиль. Отвечая, глава государства посоветовал маленькому собеседнику последовать отцовскому, более безопасному примеру.

«Мотоцикл — опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше, так спокойнее... Пример папы хороший», — сказал российский лидер.

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Напомним, 2 сентября Владимир Путин посетил Кызыл — столицу Республики Тыва. Президент России осмотрел новую школу № 20 имени Героев Отечества, где провёл открытый урок «Разговоры о важном». Также глава государства поздравил детей с Днём знаний и пообещал сделать всё для нормализации жизни ребят из приграничных регионов.

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Life.ru

Матвей Константинов
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