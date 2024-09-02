«Так спокойнее»: Путин дал совет мальчику из Тывы, мечтающему о мотоцикле

Президент России Владимир Путин дал совет мальчику из Тывы, мечтающему самостоятельно накопить на мотоцикл. Десятилетний Богдан признался, что ему нравится двухколёсный транспорт, правда, опробовать удалось только квадроцикл. Более того, папа ребёнка уже в 14 лет сам собрал деньги на автомобиль. Отвечая, глава государства посоветовал маленькому собеседнику последовать отцовскому, более безопасному примеру.