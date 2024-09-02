Путин заявил о сумасшедших темпах развития внутреннего туризма в России
Владимир Путин в Кызыле. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин отметил «сумасшедшие» темпы развития внутреннего туризма в нашей стране. Соответствующее заявление глава государства сделал во время открытого урока «Разговоры о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.
«Внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами. Просто в разы увеличивается объём туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией», — сказал российский лидер.
Президент отметил, что это касается и Тывы. Говоря о республике, Путин описал её как очень красивую, «если сказать по-простому и не придумывать ничего».
Напомним, 2 сентября Владимир Путин прибыл в Кызыл. Президент посетил новую школу № 20 имени Героев Отечества, чтобы провести открытый урок «Разговоры о важном». Глава государства поздравил детей с Днём знаний, отметив значимость праздника, а также пообещал сделать всё для нормализации жизни ребят из приграничных регионов РФ.