Путин заявил о сумасшедших темпах развития внутреннего туризма в России

Президент России Владимир Путин отметил «сумасшедшие» темпы развития внутреннего туризма в нашей стране. Соответствующее заявление глава государства сделал во время открытого урока «Разговоры о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами. Просто в разы увеличивается объём туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией», — сказал российский лидер.