Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 07:53

Путин заявил о сумасшедших темпах развития внутреннего туризма в России

Владимир Путин в Кызыле. Обложка © Life.ru

Владимир Путин в Кызыле. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил «сумасшедшие» темпы развития внутреннего туризма в нашей стране. Соответствующее заявление глава государства сделал во время открытого урока «Разговоры о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами. Просто в разы увеличивается объём туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что это касается и Тывы. Говоря о республике, Путин описал её как очень красивую, «если сказать по-простому и не придумывать ничего».

Путин признался, что обычно спит по шесть часов в сутки
Путин признался, что обычно спит по шесть часов в сутки

Напомним, 2 сентября Владимир Путин прибыл в Кызыл. Президент посетил новую школу № 20 имени Героев Отечества, чтобы провести открытый урок «Разговоры о важном». Глава государства поздравил детей с Днём знаний, отметив значимость праздника, а также пообещал сделать всё для нормализации жизни ребят из приграничных регионов РФ.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров