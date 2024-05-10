Мишустин обещал регионам субсидии для повышения рождаемости Мишустин: Правительство поддержит инициативы регионов по улучшению рождаемости 10 мая, 12:42 Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Правительство РФ поможет регионам воплотить в жизнь инициативы по улучшению демографической ситуации, в частности выделив дополнительные субсидии проблемным субъектам. Об этом сказал кандидат на должность председателя кабмина Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.

"Темами, касающимися поддержки семьи и детей, активно занимаются и российские субъекты. Они разработали собственные инициативы — в дополнение к общероссийским. Направленные на повышение рождаемости. По поручению главы государства будем помогать с их выполнением", — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, новый президентский срок которого начался 7 мая, предложил оставить пост председателя правительства за Михаилом Мишустиным, работавшим на этом посту с января 2020 года. Его кандидатуру предложили на рассмотрение Госдумы утром 10 мая.

Авторы Татьяна Миссуми