«Есть за что переживать»: Путин высказался о популярности электронных сигарет у молодёжи
Путин заявил, что популярность вейпов у молодёжи вызывает обеспокоенность
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Популярность вейпов у молодёжи вызывает обеспокоенность, признался президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление глава государства сделал во время открытого урока «Разговор о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, когда одна из участниц предложила поднять налог на электронные сигареты и пустить вырученные средства на строительство спортивных зон.
«То, что вы переживаете за то, что молодые люди употребляют эти вейпы, электронные сигареты, — это, конечно, очень правильно. Есть за что переживать», — ответил российский лидер.
Напомним, 2 сентября Владимир Путин прибыл в Кызыл. В первый день учебного года президент посетил новую школу № 20 имени Героев Отечества, где провёл открытый урок «Разговор о важном». Глава государства поздравил ребят с Днём знаний и ответил на их вопросы. Например, Путин рассказал о своём режиме сна и дал важный совет мальчику, мечтающему о мотоцикле.