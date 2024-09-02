Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 08:36

«Есть за что переживать»: Путин высказался о популярности электронных сигарет у молодёжи

Путин заявил, что популярность вейпов у молодёжи вызывает обеспокоенность

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Популярность вейпов у молодёжи вызывает обеспокоенность, признался президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление глава государства сделал во время открытого урока «Разговор о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, когда одна из участниц предложила поднять налог на электронные сигареты и пустить вырученные средства на строительство спортивных зон.

«То, что вы переживаете за то, что молодые люди употребляют эти вейпы, электронные сигареты, — это, конечно, очень правильно. Есть за что переживать», — ответил российский лидер.

Путин назвал бредом участие трансгендеров в женских соревнованиях
Путин назвал бредом участие трансгендеров в женских соревнованиях

Напомним, 2 сентября Владимир Путин прибыл в Кызыл. В первый день учебного года президент посетил новую школу № 20 имени Героев Отечества, где провёл открытый урок «Разговор о важном». Глава государства поздравил ребят с Днём знаний и ответил на их вопросы. Например, Путин рассказал о своём режиме сна и дал важный совет мальчику, мечтающему о мотоцикле.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров