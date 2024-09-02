«Есть за что переживать»: Путин высказался о популярности электронных сигарет у молодёжи

Популярность вейпов у молодёжи вызывает обеспокоенность, признался президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление глава государства сделал во время открытого урока «Разговор о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, когда одна из участниц предложила поднять налог на электронные сигареты и пустить вырученные средства на строительство спортивных зон.

«То, что вы переживаете за то, что молодые люди употребляют эти вейпы, электронные сигареты, — это, конечно, очень правильно. Есть за что переживать», — ответил российский лидер.