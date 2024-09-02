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Путин назвал бредом участие трансгендеров в женских соревнованиях

2 сентября, 08:24
Алжирская боксёрша Иман Хелиф, попавшая в скандал на Олимпиаде из-за своей гендерной принадлежности. Обложка © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, попавшая в скандал на Олимпиаде из-за своей гендерной принадлежности. Обложка © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Ученики кызылской школы № 20 во время урока "Разговоры о важном" спросили мнение президента России Владимира Путина о спортсменах-трансгендерах, которые участвуют в женских соревнованиях и занимают первые места, имея физическое преимущество перед дамами. Глава государства назвал такое положение вещей несправедливым и убивающим женский спорт.

«Это вообще несправедливо. Это чушь, бред. Они просто убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», — подчеркнул глава государства.

Избившая итальянку на Олимпиаде боксёрша-трансгендер призвала не называть её мужчиной
Избившая итальянку на Олимпиаде боксёрша-трансгендер призвала не называть её мужчиной

Напомним, на Олимпиаде в Париже произошёл «гендерный» скандал: алжирская боксёрша Иман Хелиф завоевала олимпийское золото, однако её победу многие зрители и атлеты сочли нечестной. Дело в том, что ранее в ДНК спортсменки нашли мужские хромосомы, хотя сама она называет себя женщиной. Ещё одной такой боксёршей стала Линь Юйтин, которая тоже выиграла золото.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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