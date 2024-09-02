Путин назвал бредом участие трансгендеров в женских соревнованиях 2 сентября, 08:24 Алжирская боксёрша Иман Хелиф, попавшая в скандал на Олимпиаде из-за своей гендерной принадлежности. Обложка © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Ученики кызылской школы № 20 во время урока "Разговоры о важном" спросили мнение президента России Владимира Путина о спортсменах-трансгендерах, которые участвуют в женских соревнованиях и занимают первые места, имея физическое преимущество перед дамами. Глава государства назвал такое положение вещей несправедливым и убивающим женский спорт.

«Это вообще несправедливо. Это чушь, бред. Они просто убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», — подчеркнул глава государства.

Напомним, на Олимпиаде в Париже произошёл «гендерный» скандал: алжирская боксёрша Иман Хелиф завоевала олимпийское золото, однако её победу многие зрители и атлеты сочли нечестной. Дело в том, что ранее в ДНК спортсменки нашли мужские хромосомы, хотя сама она называет себя женщиной. Ещё одной такой боксёршей стала Линь Юйтин, которая тоже выиграла золото.