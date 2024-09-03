В Монголии завершились переговоры Путина и Хурэлсуха в узком составе
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух. Фото © Life.ru
Переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха в узком составе завершились. Впереди лидеров ждут переговоры с участием членов делегаций. Видео из Улан-Батора публикует пресс-служба Кремля.
Переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха в узком составе завершились. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест лидера, встретив иностранного гостя по высшему разряду. Сегодня Путина в Улан-Баторе встречал почётный караул и кавалерийский почётный эскорт.