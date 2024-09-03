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3 сентября, 07:19

В Монголии завершились переговоры Путина и Хурэлсуха в узком составе

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух. Фото © Life.ru

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух. Фото © Life.ru

Переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха в узком составе завершились. Впереди лидеров ждут переговоры с участием членов делегаций. Видео из Улан-Батора публикует пресс-служба Кремля.

Переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха в узком составе завершились. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Почётный караул и кавалерия: Life.ru снял подготовку ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии
Почётный караул и кавалерия: Life.ru снял подготовку ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии

Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест лидера, встретив иностранного гостя по высшему разряду. Сегодня Путина в Улан-Баторе встречал почётный караул и кавалерийский почётный эскорт.

Александра Вишнякова
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