Почётный караул и кавалерия: Life.ru снял подготовку ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии

В Улан-Баторе на площади Сухэ-Батора продолжаются приготовления ко встрече президента РФ Владимира путина, прибывшего для участия в торжественных мероприятиях в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.