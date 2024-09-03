Почётный караул и кавалерия: Life.ru снял подготовку ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии
Life.ru снял пышную подготовку ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии
Подготовка ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии. Фото © Life.ru / Павел Баранов
В Улан-Баторе на площади Сухэ-Батора продолжаются приготовления ко встрече президента РФ Владимира путина, прибывшего для участия в торжественных мероприятиях в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Подготовка ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии. Видео © Life.ru / Павел Баранов
Там во Дворце правительства Монголии пройдут переговоры российского лидера и монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсуха. Сейчас прибытия президента РФ ждёт почётный караул и кавалерийский почётный эскорт.
Подготовка ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Подготовка ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Подготовка ко встрече Путина у Дворца правительства Монголии. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест политика, встретив иностранного гостя по высшему разряду. Произошедшее серьёзно насторожило Европейский союз.