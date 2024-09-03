МИД Украины забился в истерике из-за тёплого приёма Путина в Монголии
Украина пригрозила Монголии последствиями из-за отказа арестовывать Путина
Встреча Владимира Путина в Улан-Баторе. Обложка © ТАСС / POOL / Наталия Губернаторова
Отказ Монголии заковать президента России Владимира Путина в наручники по его прибытии в Улан-Батор не останется безнаказанным для Монголии. Киев готов пожаловаться союзникам, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.
По словам дипломата, игнорированием ордера МУС власти республики нанесли серьёзный удар по международному правосудию.
«Мы будем работать с партнёрами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — заявил представитель МИД Украины.
Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест политика, встретив иностранного гостя по высшему разряду. Произошедшее серьёзно насторожило Европейский союз.