Над ЕС посмеялись из-за угроз наказать Монголию за отказ арестовать Путина

Евросоюз вряд ли будет вводить санкции против Монголии из-за визита президента России Владимира Путина и отказ его арестовывать по ордеру МУС. Таким мнением поделился политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в эфире 360.ru .

«В основном это пустые угрозы <…> Никаких последствий не будет. Особой зависимости у Монголии от Евросоюза нет, а вот у Европы ситуация иная», — отметил эксперт.

Станкевич напомнил, что Монголия является одним из крупнейших производителей и поставщиков медного концентрата, который крайне важен в том числе и Евросоюзу. Политолог допустил ввод персональных ограничений против отдельного круга лиц в Монголии, однако это тоже сложно представить. Он с иронией добавил историческую справку о Западном походе монголов в 1236—1242 годах, когда они дошли через всю Европу до Адриатики.