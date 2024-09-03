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3 сентября, 13:46

Над ЕС посмеялись из-за угроз наказать Монголию за отказ арестовать Путина

Политолог Станкевич: ЕС не введёт санкции против Монголии из-за визита Путина

Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух. Фото © kremlin.ru

Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух. Фото © kremlin.ru

Евросоюз вряд ли будет вводить санкции против Монголии из-за визита президента России Владимира Путина и отказ его арестовывать по ордеру МУС. Таким мнением поделился политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в эфире 360.ru.

«В основном это пустые угрозы <…> Никаких последствий не будет. Особой зависимости у Монголии от Евросоюза нет, а вот у Европы ситуация иная», — отметил эксперт.

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Станкевич напомнил, что Монголия является одним из крупнейших производителей и поставщиков медного концентрата, который крайне важен в том числе и Евросоюзу. Политолог допустил ввод персональных ограничений против отдельного круга лиц в Монголии, однако это тоже сложно представить. Он с иронией добавил историческую справку о Западном походе монголов в 1236—1242 годах, когда они дошли через всю Европу до Адриатики.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Его приезд был приурочен к 85-летию совместной победы советских и монгольских военнослужащих над японцами на реке Халхин-Гол. Переговоры двух лидеров прошли в узком составе и вызвали беспокойство со стороны ЕС. В частности, монголам напомнили о том, что они состоят в ордере Международного уголовного суда (МУС), который обязывает их арестовать Владимира Путина. Перед поездкой президент РФ тщательно подготовился и получил от страны заверения, что не будет арестован.

Алёна Зиновьева
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