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3 сентября, 18:50

Путин прилетел из Монголии во Владивосток, где примет участие в сессии ВЭФ

Президент России Владимир Путин прилетел из Монголии, где находился с официальным визитом, во Владивосток, где будет участвовать в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме 4–5 сентября», — сказано в публикации.

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Напомним, что ВЭФ проводится с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Насыщенная деловая программа мероприятия состоит из более чем сотни мероприятий, которые образуют семь тематических блоков. Ожидаются свыше 6 000 участников из 76 государств и территорий.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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