Путин прилетел из Монголии во Владивосток, где примет участие в сессии ВЭФ
Президент России Владимир Путин прилетел из Монголии, где находился с официальным визитом, во Владивосток, где будет участвовать в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме 4–5 сентября», — сказано в публикации.
Напомним, что ВЭФ проводится с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Насыщенная деловая программа мероприятия состоит из более чем сотни мероприятий, которые образуют семь тематических блоков. Ожидаются свыше 6 000 участников из 76 государств и территорий.
Life.ru