Путин пожелал удачи бойцам после посещения корвета «Резкий» во Владивостоке
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин, намедни прилетевший во Владивосток, после посещения корвета «Резкий» пожелал удачи военнослужащим. Это попало на видео, которое публикует журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Владимир Путин после посещения корвета «Резкий» во Владивостоке. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Всем бойцам самые лучшие пожелания. У них очень ответственные задачи», — сказал глава государства.
Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток. Президент примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства начал рабочую программу в столице Приморья с осмотра стройплощадки верфи торгового флота.