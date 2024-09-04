Путин осмотрел корвет "Резкий" в пункте базирования Приморской флотилии
Президент России Владимир Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин осмотрел корвет "Резкий" в пункте базирования Приморской флотилии. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Глава государства осмотрел корвет «Резкий». Данный корвет — четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота.
«Резкий» вооружён противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут», торпедами и мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. Он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток. Помимо прочего, президент примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Telegram / Кремль. Новости