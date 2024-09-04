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4 сентября, 06:37

Путин осмотрел корвет "Резкий" в пункте базирования Приморской флотилии

Президент России Владимир Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин осмотрел корвет "Резкий" в пункте базирования Приморской флотилии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства осмотрел корвет «Резкий». Данный корвет — четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота.

«Резкий» вооружён противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут», торпедами и мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. Он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Путин начал рабочую программу во Владивостоке с осмотра стройплощадки верфи торгового флота
Путин начал рабочую программу во Владивостоке с осмотра стройплощадки верфи торгового флота

Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток. Помимо прочего, президент примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Иван Косицын
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