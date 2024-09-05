Путин заявил, что БАМ должен стать полностью электрифицированным

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать полностью электрифицированной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как указал глава государства, на всём протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. В то же время уже необходимо задуматься о перспективе.