Путин заявил, что БАМ должен стать полностью электрифицированным
Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс»
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать полностью электрифицированной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Как указал глава государства, на всём протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. В то же время уже необходимо задуматься о перспективе.
«Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль», — сказал российский лидер.
Ранее Путин поручил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Он также указал, что Дальний Восток стал флагманом России в новой глобальной экономической реальности.