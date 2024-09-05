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5 сентября, 07:01

Путин: Экономика будущего строится вокруг человека

Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Обложка © Life.ru

Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин, заявил, что экономика будущего строится вокруг человека. В связи с этим нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры, сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Уже не раз говорил, [что] нельзя руководствоваться старой логикой «сперва заводы и фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях». Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая строится, буквально строится вокруг человека», — указал Путин.

По словам российского лидера, именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке были развёрнуты и крупные социальные инициативы.

Ранее Путин анонсировал появление в Приморье первой международной территории опережающего развития (ТОР). По словам российского лидера, к ней уже присматриваются партнёры из Китая и Белоруссии.

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Иван Косицын
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