Путин: Экономика будущего строится вокруг человека
Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин, заявил, что экономика будущего строится вокруг человека. В связи с этим нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры, сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Уже не раз говорил, [что] нельзя руководствоваться старой логикой «сперва заводы и фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях». Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая строится, буквально строится вокруг человека», — указал Путин.
По словам российского лидера, именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке были развёрнуты и крупные социальные инициативы.
Ранее Путин анонсировал появление в Приморье первой международной территории опережающего развития (ТОР). По словам российского лидера, к ней уже присматриваются партнёры из Китая и Белоруссии.