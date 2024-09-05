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5 сентября, 06:25

Путин: На трёх ВЭФ были подписаны соглашения на более чем 10,5 триллиона рублей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Участники последних трёх Восточных экономических форумов (ВЭФ) подписали свыше тысячи соглашений на общую сумсу в более чем 10,5 триллиона рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии мероприятия.

«К слову, Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил глава государства.

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Ранее Владимир Путин анонсировал появление в Приморье первой международной территории опережающего развития (ТОР). По словам российского лидера, к ней уже присматриваются партнёры из КНР и Белоруссии.

Матвей Константинов
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