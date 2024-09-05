Путин: На трёх ВЭФ были подписаны соглашения на более чем 10,5 триллиона рублей

Участники последних трёх Восточных экономических форумов (ВЭФ) подписали свыше тысячи соглашений на общую сумсу в более чем 10,5 триллиона рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии мероприятия.

«К слову, Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил глава государства.