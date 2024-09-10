Нидерланды и Дания для «самообороны» разрешили ВСУ бить F-16 по территории России
FAZ: Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16
Власти Нидерландов дали разрешение киевскому режиму использовать истребителей F-16 для атак по территории России. С таким заявлением выступил министр обороны европейского государства Рубен Брекелманс в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Украина может использовать наше вооружение на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону», — отметил министр.
Он утверждает, что данное разрешение также распространяется на самолёты, которые Киеву передала Дания.
Напомним, в конце лета стало известно о потере первого истребителя F-16, поставленного ВСУ. На фоне этого случилась публичная перепалка командующего ВВС Украины Николая Олещука* с депутатом Марьяной Безуглой. Она заявила, что причиной потери самолёта стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова ей угрожают наказанием. Позже Владимир Зеленский, на фоне потери истребителя уволил командующего Воздушными силами Олещука*, но, утверждает Киев, это произошло не из-за крушения F-16.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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