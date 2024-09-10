Нидерланды и Дания для «самообороны» разрешили ВСУ бить F-16 по территории России

Власти Нидерландов дали разрешение киевскому режиму использовать истребителей F-16 для атак по территории России. С таким заявлением выступил министр обороны европейского государства Рубен Брекелманс в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Украина может использовать наше вооружение на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону», — отметил министр.

Он утверждает, что данное разрешение также распространяется на самолёты, которые Киеву передала Дания.