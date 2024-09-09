Сырский впервые подробно рассказал о крушении первого F-16 на Украине

О том, как был сбит первый истребитель F-16 на Украине рассказал главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, борт разбился во время боевого вылета, перед крушением пилот успел сбить две крылатые ракеты. Все подробности он выложил в интервью CNN.

«Погибший пилот сбил две ракеты и как раз атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое оружие», — сообщил главком.

При этом Сырский не упомянул тот факт, что лётчик был сбит своим же напарником. По словам главкома ВСУ, никаких заключительных данных о сбитом истребители пока нет и расследование всё ещё продолжается.

Зато Сырский сообщил, что другая пара F-16 смогла успешно сбить уже четыре крылатых ракеты России. Сейчас самолёт используют как перехватчик и истребитель.