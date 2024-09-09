Сырский впервые подробно рассказал о крушении первого F-16 на Украине
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото © Telegram / osirskiy
О том, как был сбит первый истребитель F-16 на Украине рассказал главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, борт разбился во время боевого вылета, перед крушением пилот успел сбить две крылатые ракеты. Все подробности он выложил в интервью CNN.
«Погибший пилот сбил две ракеты и как раз атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое оружие», — сообщил главком.
При этом Сырский не упомянул тот факт, что лётчик был сбит своим же напарником. По словам главкома ВСУ, никаких заключительных данных о сбитом истребители пока нет и расследование всё ещё продолжается.
Зато Сырский сообщил, что другая пара F-16 смогла успешно сбить уже четыре крылатых ракеты России. Сейчас самолёт используют как перехватчик и истребитель.
«Он предназначен для этого и имеет соответствующее оборудование и вооружение. На тренировках было выяснено, что это его основное предназначение – бороться с крылатыми ракетами противника. И, конечно, с самолётами противника, если они смогут перелететь линию соприкосновения», — заявил Сырский.
Напомним, что в конце августа появилась информация о потери первого истребителя F-16. Также произошла публичная перепалка командующего ВВС Украины Николая Олещука с депутатом Марьяной Безуглой. Парламентарий заявила, что причиной потери самолёта стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. Позже Владимир Зеленский, на фоне потери истребителя уволил командующего Воздушными силами Олещука, но как утверждает Киев, это произошло не из-за крушения F-16.